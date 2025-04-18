Міконазол-Дарниця (Miconazole-Darnitsa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
153,14
Економія при броні: -16,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
148,00
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
148,00
Економія при броні: -3,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
148,00
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
150,46
Економія при броні: -6,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
151,55
Економія при броні: -9,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
152,90
Економія при броні: -10,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
148,00
Економія при броні: -3,60 грн