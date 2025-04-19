Міконазол-Дарниця (Miconazole-Darnitsa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
154,78
Економія при броні: -22,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
151,39
Економія при броні: -19,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
155,12
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
151,67
Економія при броні: -17,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
154,36
Економія при броні: -15,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
153,93
Економія при броні: -19,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
153,18
Економія при броні: -19,21 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
156,85
Економія при броні: -21,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
151,37
Економія при броні: -20,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
152,57
Економія при броні: -22,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
149,90
Економія при броні: -16,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
153,45
Економія при броні: -18,18 грн