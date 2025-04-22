Міконазол-Дарниця (Miconazole-Darnitsa)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
148,00
Економія при броні: -3,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
134,16
Економія при броні: -4,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
148,00
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
148,00
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
154,43
Економія при броні: -10,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,20
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
152,24
Економія при броні: -18,39 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
149,18
Економія при броні: -15,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
148,00
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
150,87
Економія при броні: -12,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Міконазол-Дарниця крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
145,20
Економія при броні: -0,30 грн