Мононітросид (Mononitrosid)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,40
Економія при броні: -6,34 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,39
Економія при броні: -3,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,30
Економія при броні: -5,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,27
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,92
Економія при броні: -14,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,06
Економія при броні: -16,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,12
Економія при броні: -10,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,65
Економія при броні: -6,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,18
Економія при броні: -16,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"