Мононітросид (Mononitrosid)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,48
Економія при броні: -4,74 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,90
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,61
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,20
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,29
Економія при броні: -11,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,07
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,70
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,20
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,54
Економія при броні: -14,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,91
Економія при броні: -6,29 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,60
Економія при броні: -14,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"