Мононітросид (Mononitrosid)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,69
Економія при броні: -7,69 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,51
Економія при броні: -13,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,34
Економія при броні: -12,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,73
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,94
Економія при броні: -7,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,70
Економія при броні: -11,08 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,50
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,55
Економія при броні: -17,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
2.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,02
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"