Мононітросид (Mononitrosid)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,23
Економія при броні: -6,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,81
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,10
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,46
Економія при броні: -10,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,09
Економія при броні: -5,05 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,08
Економія при броні: -5,87 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,18
Економія при броні: -11,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,01
Економія при броні: -12,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,26
Економія при броні: -3,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,90
Економія при броні: -5,72 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,35
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,58
Економія при броні: -15,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,33
Економія при броні: -19,16 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,59
Економія при броні: -5,17 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,16
Економія при броні: -9,16 грн