Мононітросид (Mononitrosid)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,15
Економія при броні: -0,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,97
Економія при броні: -16,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,80
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,73
Економія при броні: -6,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,85
Економія при броні: -12,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,51
Економія при броні: -15,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,48
Економія при броні: -10,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,07
Економія при броні: -0,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,14
Економія при броні: -12,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,78
Економія при броні: -6,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,87
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,66
Економія при броні: -5,86 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Мононітросид таблетки 40 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"