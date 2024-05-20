Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАНРізні препарати, що сприяють загоєннюІнші препарати, включаючи комбінаціїАеколЦіни в аптеках

Аекол розчин олійний флакон 50 мл, №1 - Одеса (27652) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
48,73 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
79,31
Економія: -26,38 грн
52,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
60,24
Економія: -5,93 грн
54,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
59,25
Економія: -5,08 грн
54,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
63,32
Економія: -9,29 грн
54,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
62,22
Економія: -8,15 грн
54,07 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (1)
67,40
Економія: -14,47 грн
52,93 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
65,14
Економія: -11,32 грн
53,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (3)
55,85
Економія: -5,02 грн
50,83 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
60,79
Економія: -7,16 грн
53,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (1)
58,10
Економія: -3,93 грн
54,17 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (1)
65,87
Економія: -11,96 грн
53,91 грн
Медпрепарати
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 255
Всього: упаковка (1)
61,71
Економія: -7,80 грн
53,91 грн
Медпрепарати
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (1)
61,45
Економія: -7,97 грн
53,48 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
71,30
Економія: -2,14 грн
69,16 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (2)
66,00
Економія: -11,00 грн
55,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
63,01
Економія: -8,70 грн
54,31 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
61,97
Економія: -7,70 грн
54,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (1)
60,77
Економія: -7,30 грн
53,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
61,22
Економія: -6,91 грн
54,31 грн