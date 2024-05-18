Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАНРізні препарати, що сприяють загоєннюІнші препарати, включаючи комбінаціїАеколЦіни в аптеках

Аекол розчин олійний флакон 50 мл, №1 - Харків (27652) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
61,85
Економія: -8,46 грн
53,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
64,71
Економія: -10,93 грн
53,78 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
64,05
Економія: -9,85 грн
54,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
62,37
Економія: -8,48 грн
53,89 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
58,03
Економія: -2,63 грн
55,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
59,75
Економія: -5,85 грн
53,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
63,93
Економія: -9,78 грн
54,15 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
67,42
Економія: -14,51 грн
52,91 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
60,04
Економія: -6,33 грн
53,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (1)
61,42
Економія: -7,11 грн
54,31 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (2)
61,18
Економія: -7,75 грн
53,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
59,06
Економія: -5,16 грн
53,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
60,90
Економія: -7,99 грн
52,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
61,00
Економія: -7,11 грн
53,89 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: упаковка (2)
64,03
Економія: -10,12 грн
53,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (2)
67,69
Економія: -13,82 грн
53,87 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
66,32
Економія: -12,41 грн
53,91 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (1)
63,56
Економія: -9,63 грн
53,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
Всього: упаковка (1)
61,07
Економія: -7,30 грн
53,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Всього: упаковка (1)
60,84
Економія: -6,85 грн
53,99 грн