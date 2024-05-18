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Аекол розчин олійний флакон 50 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (27652) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
62,17
Економія: -8,54 грн
53,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
61,95
Економія: -7,68 грн
54,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
60,17
Економія: -6,29 грн
53,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
59,53
Економія: -5,57 грн
53,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
56,67
Економія: -2,88 грн
53,79 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
65,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
62,31
Економія: -8,68 грн
53,63 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
59,09
Економія: -5,34 грн
53,75 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
60,53
Економія: -6,68 грн
53,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (2)
57,92
Економія: -3,98 грн
53,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
59,77
Економія: -6,01 грн
53,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
65,08
Економія: -11,17 грн
53,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
62,33
Економія: -8,70 грн
53,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (2)
59,88
Економія: -6,00 грн
53,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
64,06
Економія: -10,43 грн
53,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
70,43
Економія: -17,54 грн
52,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (2)
62,45
Економія: -8,62 грн
53,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
60,98
Економія: -6,67 грн
54,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
56,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (2)
62,77
Економія: -9,14 грн
53,63 грн