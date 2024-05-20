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Амброксол таблетки 30 мг блістер тм Solution Pharm, №20 - Запоріжжя (904274) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (6)
38,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (3)
38,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (8)
38,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (3)
37,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
38,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (5)
38,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
38,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (3)
38,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (3)
38,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (4)
38,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (4)
37,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (4)
38,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (6)
38,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
38,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (4)
38,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (4)
38,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (3)
38,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (3)
38,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (3)
38,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (6)
38,14 грн