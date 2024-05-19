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Амброксол таблетки 30 мг блістер тм Solution Pharm, №20 - Львів (904274) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (6)
38,02 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (10)
38,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (8)
38,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (2)
38,18 грн
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (5)
38,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (5)
38,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
36,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (7)
38,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (4)
38,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (9)
38,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (3)
38,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
38,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (7)
38,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (3)
38,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (4)
38,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (1)
38,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
38,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (2)
38,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (2)
38,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (4)
38,02 грн