Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАмброксолАмброксолЦіни в аптеках

Амброксол таблетки 30 мг блістер тм Solution Pharm, №20 - Харків (904274) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3)
38,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (5)
38,37 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (4)
38,02 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3)
38,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (4)
38,41 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (11)
37,99 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
38,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
37,97 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (5)
38,24 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (4)
38,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
38,31 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
38,13 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
38,25 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (5)
38,23 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (9)
38,29 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (5)
38,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (7)
38,48 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (45)
38,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (13)
38,23 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (9)
38,25 грн