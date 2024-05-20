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Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (112598) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
40,30
Економія: -3,81 грн
36,49 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -17,00 грн
46,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
61,73
Економія: -6,74 грн
54,99 грн
В інших містах:
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (3)
46,97
Економія: -4,37 грн
42,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (2)
45,46
Економія: -4,44 грн
41,02 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (2)
55,52
Економія: -7,36 грн
48,16 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (2)
47,25
Економія: -2,93 грн
44,32 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (3)
54,08
Економія: -5,98 грн
48,10 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: упаковка (1)
52,04
Економія: -3,89 грн
48,15 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (7)
52,66
Економія: -4,56 грн
48,10 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (2)
43,89
Економія: -4,29 грн
39,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
54,96
Економія: -6,80 грн
48,16 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (4)
53,60
Економія: -5,04 грн
48,56 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
55,08
Економія: -7,24 грн
47,84 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
54,77
Економія: -6,93 грн
47,84 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
52,11
Економія: -3,89 грн
48,22 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (5)
54,86
Економія: -6,70 грн
48,16 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
51,59
Економія: -6,49 грн
45,10 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
52,98
Економія: -4,42 грн
48,56 грн