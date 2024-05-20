Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (112598) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Нє болєй
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д