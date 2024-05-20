Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Одеса (112598) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
В інших містах:
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Утконосівка, вул. Миру, 29
Біла ромашка
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Сквира, вул. Соборна, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40