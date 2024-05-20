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Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Одеса (112598) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (1)
71,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
72,20 грн
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
52,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Утконосівка, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (1)
61,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (20)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
61,97
Економія: -6,98 грн
54,99 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -17,00 грн
46,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (11)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (3)
52,07
Економія: -3,92 грн
48,15 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
59,00
Економія: -12,00 грн
47,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
40,37
Економія: -3,88 грн
36,49 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
51,10
Економія: -6,00 грн
45,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
52,48
Економія: -3,92 грн
48,56 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (3)
46,80
Економія: -4,20 грн
42,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
53,77
Економія: -5,61 грн
48,16 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (7)
52,63
Економія: -4,53 грн
48,10 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
70,30 грн