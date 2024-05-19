Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львів (112598) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
В інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудки, вул. Самбірська, 6
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
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Яворів, вул. Тичини, 3
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Біла ромашка
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Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Біла ромашка
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Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Коростишів, вул. Київська, 66
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Сквира, вул. Соборна, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Біла ромашка
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2