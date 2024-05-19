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Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львів (112598) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
82,31
Економія: -29,33 грн
52,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (17)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
55,15
Економія: -1,65 грн
53,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (13)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудки, вул. Самбірська, 6
Всього: упаковка (1)
68,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (3)
70,20 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (11)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн