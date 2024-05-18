Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Харків (112598) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Харків, вул. Культури, 10
Сатурн-фарм
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Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
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Харків, вул. Вологодська, 35-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
В інших містах:
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Робоча, 168
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А