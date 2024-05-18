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Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (112598) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
51,75
Економія: -6,65 грн
45,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
55,14
Економія: -6,98 грн
48,16 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
52,71
Економія: -4,15 грн
48,56 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
54,11
Економія: -6,27 грн
47,84 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (7)
52,76
Економія: -4,66 грн
48,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (2)
43,40
Економія: -3,80 грн
39,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (4)
53,53
Економія: -4,97 грн
48,56 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
51,51
Економія: -3,29 грн
48,22 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (5)
54,19
Економія: -6,03 грн
48,16 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (3)
46,49
Економія: -3,89 грн
42,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
54,52
Економія: -6,68 грн
47,84 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: упаковка (1)
52,10
Економія: -3,95 грн
48,15 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (3)
52,45
Економія: -4,35 грн
48,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (2)
53,71
Економія: -5,55 грн
48,16 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (2)
44,95
Економія: -3,93 грн
41,02 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (3)
48,82
Економія: -3,32 грн
45,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (2)
48,43
Економія: -4,11 грн
44,32 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (3)
51,53
Економія: -3,38 грн
48,15 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
58,00
Економія: -11,00 грн
47,00 грн