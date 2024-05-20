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Амброксол таблетки 30 мг блістер, №20 - Запоріжжя (112596) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (1)
19,52
Економія: -1,22 грн
18,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (2)
18,91
Економія: -0,61 грн
18,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
20,17
Економія: -1,02 грн
19,15 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (7)
19,94
Економія: -0,94 грн
19,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
21,51
Економія: -2,71 грн
18,80 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
21,62
Економія: -2,72 грн
18,90 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
24,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
20,43
Економія: -1,53 грн
18,90 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: таблетки (10)
21,62
Економія: -2,72 грн
18,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (5)
21,71
Економія: -4,42 грн
17,29 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
Всього: упаковка (3)
21,02
Економія: -3,73 грн
17,29 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Габдрахманова, 5
Всього: упаковка (1)
23,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (2)
23,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Всього: упаковка (1)
23,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
Всього: упаковка (3)
23,40 грн
Аптека
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Сошників, вул. Іванова, 6
Всього: упаковка (2)
22,40 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Всього: упаковка (5)
22,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (4)
21,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
Всього: упаковка (7)
21,00 грн
Фармсвіт здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 101
Всього: упаковка (2)
20,48 грн