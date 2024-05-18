Амброксол таблетки 30 мг блістер, №20 - Харків (112596) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека нц
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 31
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Кропивницький, вул. Габдрахманова, 5
Фармсвіт здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 101
Аптека
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Сошників, вул. Іванова, 6
Аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 7
Аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11