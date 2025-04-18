Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
375,41
Економія при броні: -26,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
361,90
Економія при броні: -12,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
372,47
Економія при броні: -61,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
360,99
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
366,36
Економія при броні: -50,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
369,99
Економія при броні: -19,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
368,45
Економія при броні: -55,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
176,84
Економія при броні: -23,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
353,60
Економія при броні: -34,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
366,80
Економія при броні: -53,75 грн