Львів (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
370,27
Економія при броні: -52,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
370,02
Економія при броні: -51,57 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
370,90
Економія при броні: -52,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
353,60
Економія при броні: -42,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,20
Економія при броні: -39,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн