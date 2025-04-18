Харків (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
361,40
Економія при броні: -12,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
367,07
Економія при броні: -18,38 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
353,60
Економія при броні: -25,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
367,91
Економія при броні: -17,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
367,68
Економія при броні: -43,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
369,25
Економія при броні: -45,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
365,31
Економія при броні: -15,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
372,80
Економія при броні: -53,09 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
377,89
Економія при броні: -53,76 грн