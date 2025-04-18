Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
315,14
Економія при броні: -15,75 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
4.8 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 55
5.2 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
5.9 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
336,69
Економія при броні: -19,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
327,68
Економія при броні: -10,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
8.6 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
309,27
Економія при броні: -11,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
338,38
Економія при броні: -21,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
12.5 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
13.4 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
328,05
Економія при броні: -11,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
14.0 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
17.5 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 58-Г
42.1 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Білгород-Дністровський, вул. Героїв України, 12-А
42.2 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
62.1 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
314,89
Економія при броні: -17,46 грн