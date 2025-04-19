Львів (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
317,41
Економія при броні: -19,32 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,90
Економія при броні: -38,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,82
Економія при броні: -37,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
291,77
Економія при броні: -48,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
335,84
Економія при броні: -51,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Мексаритм капсули 200 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн