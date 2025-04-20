Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
257,99
Економія при броні: -28,76 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
242,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
237,06
Економія при броні: -17,06 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
282,12
Економія при броні: -24,15 грн