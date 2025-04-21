Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
277,25
Економія при броні: -43,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
260,04
Економія при броні: -29,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
263,10
Економія при броні: -32,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
265,00
Економія при броні: -25,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
267,34
Економія при броні: -35,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
281,64
Економія при броні: -38,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн