Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 200 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
273,30
Економія при броні: -17,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
268,84
Економія при броні: -10,61 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
252,59
Економія при броні: -27,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
251,40
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
245,44
Економія при броні: -32,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
277,49
Економія при броні: -14,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія