Львів (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
275,78
Економія при броні: -43,77 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,80
Економія при броні: -27,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
233,30
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
278,75
Економія при броні: -43,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
233,30
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
265,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
265,00
Економія при броні: -32,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія