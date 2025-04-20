Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
233,30
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
272,44
Економія при броні: -44,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
245,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
272,55
Економія при броні: -38,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
276,90
Економія при броні: -45,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
266,77
Економія при броні: -43,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
277,99
Економія при броні: -50,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
276,21
Економія при броні: -49,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
282,89
Економія при броні: -56,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
276,17
Економія при броні: -49,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,19
Економія при броні: -32,32 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
233,30
Економія при броні: -3,90 грн