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Лібра® (Libra®)

Лібра® (Libra®)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 374 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
221,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
221,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
268,76
Економія при броні: -34,53 грн
234,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
228,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
224,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
220,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
275,18
Економія при броні: -38,35 грн
236,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
243,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
239,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
260,00
Економія при броні: -16,20 грн
243,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
253,92 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
228,57 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
229,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
228,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
220,76 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
227,17 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
218,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
242,48 грн
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