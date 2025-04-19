Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
256,22
Економія при броні: -37,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
261,01
Економія при броні: -30,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
277,08
Економія при броні: -19,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
262,55
Економія при броні: -42,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
270,14
Економія при броні: -42,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
282,39
Економія при броні: -51,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
273,61
Економія при броні: -42,32 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
274,49
Економія при броні: -50,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
270,37
Економія при броні: -43,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
272,52
Економія при броні: -45,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
267,75
Економія при броні: -43,98 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
274,10
Економія при броні: -51,51 грн