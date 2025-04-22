Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
251,20
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,80
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
266,24
Економія при броні: -30,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
260,00
Економія при броні: -23,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
271,92
Економія при броні: -39,94 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
265,00
Економія при броні: -28,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
274,13
Економія при броні: -42,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
259,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
274,69
Економія при броні: -38,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
238,30
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Лібра® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
250,10
Економія при броні: -13,40 грн