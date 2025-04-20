Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Запоріжжя
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
97,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
79,60
Економія при броні: -2,98 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,44
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,44
Економія при броні: -7,44 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 8
65.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
68.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
72.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
94.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
127.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
128.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
80,90
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
129.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
131.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
80,90
Економія при броні: -1,80 грн