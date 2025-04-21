Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -4,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
80,90
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
81,00
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Гагаріна, 5
113.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
80,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 17/1
114.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
80,90
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 25
114.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 56
114.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
81,00
Економія при броні: -1,00 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
126.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
88,00
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 26-А
146.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25
152.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Бандери Степана, 43
152.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 33-А
152.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 37-А
152.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
97,40
Економія при броні: -9,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 1
152.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Богуслав, пл. Мудрого Ярослава, 1
175.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -8,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
175.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -8,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
175.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я