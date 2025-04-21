Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
62.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
98.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
111.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Арбузинка, вул. Центральна, 88
119.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
127.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
97,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
154.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
80,90
Економія при броні: -1,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
154.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
159.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
80,90
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
160.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
176.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
179.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
241.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -4,50 грн