Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
3.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Львів, вул. Перфецького, 1
3.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 11
3.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
88,70
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 4-Б
4.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -14,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 107
5.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
5.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
93,90
Економія при броні: -11,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сихівська, 12
5.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
8.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Жовтанці, вул. Львівська, 13
23.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Бандери Степана, 6-В
64.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
99,14
Економія при броні: -5,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/7
64.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9-А
64.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
64.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 17
64.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
93,10
Економія при броні: -11,50 грн