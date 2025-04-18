Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
98,40
Економія при броні: -14,92 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
7.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
8.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
8.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
9.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
94,70
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
95,17
Економія при броні: -1,17 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Світлицького, 29/18
9.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 106/2
9.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
86,60
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тростянецька, 6-Г
10.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
10.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
94,80
Економія при броні: -11,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136
11.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
94,70
Економія при броні: -11,20 грн