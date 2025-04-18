Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
80,90
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
80,90
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
14.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
133.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миргород, перех. Гоголя / Незалежності, 137/8
188.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
190.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
190.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
194.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
195.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
196.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
215.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
76,80
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
232.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я