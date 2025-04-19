Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
32.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
81,57
Економія при броні: -4,95 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
65.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
67.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
70.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
71.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
71.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
97,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,44
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,44
Економія при броні: -7,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
124.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
80,90
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
124.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
127.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
129.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
80,90
Економія при броні: -1,80 грн