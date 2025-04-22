Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
2.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
96,40
Економія при броні: -12,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
121.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
124.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92
124.5 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
87,20
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Світлицького, 29/18
125.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 6-Г
128.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
98,40
Економія при броні: -14,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
129.0 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
94,80
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
95,17
Економія при броні: -1,17 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
130.4 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
94,70
Економія при броні: -10,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 106/2
131.9 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
86,60
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
94,70
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
Кортидерм крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я