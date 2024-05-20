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Амодерм Нео лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл, №1 - Запоріжжя (360739) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
591,00
Економія: -90,00 грн
501,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
515,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
539,75
Економія: -55,75 грн
484,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
552,56
Економія: -132,87 грн
419,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
477,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
588,99
Економія: -83,41 грн
505,58 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
576,00
Економія: -75,00 грн
501,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
440,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
576,00
Економія: -75,00 грн
501,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
565,99
Економія: -60,41 грн
505,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
573,83
Економія: -154,67 грн
419,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
449,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (4)
490,65 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (192)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
535,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (4)
584,68
Економія: -135,23 грн
449,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
568,43
Економія: -173,17 грн
395,26 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3)
597,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (192)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
535,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
600,21
Економія: -100,98 грн
499,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
539,24
Економія: -39,97 грн
499,27 грн