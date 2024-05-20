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Амодерм Нео лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл, №1 - Одеса (360739) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 238 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
504,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
597,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
554,23
Економія: -74,59 грн
479,64 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
612,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
614,81
Економія: -129,91 грн
484,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
582,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
486,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
550,78
Економія: -65,88 грн
484,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
639,99
Економія: -134,41 грн
505,58 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
545,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
514,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
524,61 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
548,57
Економія: -85,63 грн
462,94 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
525,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
582,24
Економія: -97,34 грн
484,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
576,99
Економія: -71,41 грн
505,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
572,54
Економія: -92,23 грн
480,31 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
491,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
559,29
Економія: -94,12 грн
465,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
476,91 грн