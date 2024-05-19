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Амодерм Нео лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл, №1 - Львів (360739) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 227 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (3)
522,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
525,04
Економія: -54,24 грн
470,80 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
536,71
Економія: -1,07 грн
535,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
573,68
Економія: -135,91 грн
437,77 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
549,99
Економія: -44,42 грн
505,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
522,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
463,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
486,81 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
561,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
597,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
522,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
625,99
Економія: -120,42 грн
505,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
597,99
Економія: -92,42 грн
505,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
522,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
475,09
Економія: -33,54 грн
441,55 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
597,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
581,74
Економія: -143,58 грн
438,16 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
522,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
553,99
Економія: -48,42 грн
505,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
607,99
Економія: -102,42 грн
505,57 грн