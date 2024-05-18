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Амодерм Нео лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл, №1 - Харків (360739) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 333 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
442,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
489,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
568,34
Економія: -154,41 грн
413,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
454,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
438,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
443,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
569,62
Економія: -182,38 грн
387,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
411,35 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
443,71 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
453,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
597,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
416,13 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
597,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
535,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
409,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
539,52 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
512,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
567,39
Економія: -183,05 грн
384,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
410,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
537,06 грн