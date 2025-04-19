Капецитабін Амакса (Capecitabine Amaxa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
9.7 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
10.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
26.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2124,00
Економія при броні: -91,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
495,00
Економія при броні: -18,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2136,00
Економія при броні: -86,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
192.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
195.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
1458,00
Економія при броні: -62,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
199.6 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Братське, вул. Миру, 88
259.8 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
273.1 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
273.2 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
274.8 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
277.8 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
278.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
281.7 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
285.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 73
287.1 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн