Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Запоріжжя
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні: -49,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
5.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
6.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні: -49,98 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
10.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,60
Економія при броні: -114,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
11.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
22.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,60
Економія при броні: -145,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
32.1 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
32.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
62.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
314,88
Економія при броні: -66,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
71.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
172,09
Економія при броні: -6,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
72.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
81.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні: -4,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
81.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -6,64 грн