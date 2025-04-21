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Уримак (Urimak)
Уримак (Urimak)
Вінниця
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Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
61.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні:
-74,94 грн
279,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 37-А
74.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
241,19
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
77.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
228,98
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
77.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
210,24
Економія при броні:
-8,47 грн
201,77
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Деражня, вул. Миру, 22/1
77.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,52
Економія при броні:
-34,75 грн
201,77
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 26-А
87.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
361,20
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 36/2
100.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
171,96
Економія при броні:
-21,28 грн
150,68
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
106.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
120,64
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 21/1
110.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні:
-42,58 грн
193,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миропіль, вул. Клубна, 41
112.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні:
-63,84 грн
290,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 10-А
118.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
106,89
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, пл. Волі, 2
131.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
334,08
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
131.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
92,17
Економія при броні:
-2,16 грн
90,01
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Звягельська, 15
131.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
317,52
Економія при броні:
-47,22 грн
270,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
132.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,60
Економія при броні:
-64,20 грн
290,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 28
141.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
263,62
Економія при броні:
-46,42 грн
217,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
150.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні:
-63,84 грн
290,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
152.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
314,88
Економія при броні:
-56,68 грн
258,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Центральна, 36-А
166.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні:
-64,06 грн
172,22
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Магдебурська, 27
166.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
346,00
грн
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