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Уримак (Urimak)
Уримак (Urimak)
Одеса
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 12
109.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
323,75
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
109.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні:
-20,70 грн
215,57
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
324,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
116.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
116,60
Економія при броні:
-8,65 грн
107,95
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
144.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні:
-49,98 грн
186,29
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 10
147.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
104,86
Економія при броні:
-22,17 грн
82,68
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
167.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
251,96
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Балта, вул. Любомирська, 187/3
180.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
110,26
Економія при броні:
-17,25 грн
93,01
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Магдебурська, 27
180.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
346,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
188.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
104,86
Економія при броні:
-18,87 грн
85,98
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 28
215.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
263,62
Економія при броні:
-46,42 грн
217,20
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Бериславська, 2
269.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
381,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
289.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
324,38
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
290.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні:
-5,14 грн
349,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
290.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні:
-3,43 грн
232,85
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
299.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
216,14
Економія при броні:
-0,14 грн
216,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 19-А
299.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
85,85
Економія при броні:
-13,52 грн
72,33
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
304.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
346,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Поштова, 53/2
304.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
334,29
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Протопопівка, вул. Зелена, 75
306.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
370,20
грн
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